Оккупанты высушивают Каховское водохранилище: Галущенко объяснил намерения России

Оккупанты намеренно сбрасывают воду в Каховском водохранилище, что угрожает работе захваченной ими Запорожской АЭС, где они разместили свое оружие и технику.

Галущенко уточнил, что в настоящее время сама эксплуатация ЗАЭС осуществляется таким образом, что оборудование ухудшается. Он отметил, что такие действия россиян направлены на то, чтобы по возвращении станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации. Сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать слив этой воды. Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", - пояснил министр.

Галущенко рассказал, что оккупантам не удалось получить желаемого количества людей, которые согласились бы сотрудничать и заключать с ними контракты.

"Если сказать, что там происходит, то это ухудшение ситуации. И это не только наша оценка, эта оценка совпадает с оценкой специалистов МАГАТЭ... Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества подписавших контракты людей с ними, и, соответственно, давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", - сказал Галущенко.