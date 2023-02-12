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Оккупанты высушивают Каховское водохранилище: Галущенко объяснил намерения России

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 17:41
Оккупанты высушивают Каховское водохранилище: Галущенко объяснил намерения России Фото: министр энергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Россия осушает Каховское водохранилище, чем подвергает угрозе обеспечение питьевой водой, производство сельскохозяйственной продукции в Херсонской области и безопасность Запорожской АЭС.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Оккупанты намеренно сбрасывают воду в Каховском водохранилище, что угрожает работе захваченной ими Запорожской АЭС, где они разместили свое оружие и технику.

Галущенко уточнил, что в настоящее время сама эксплуатация ЗАЭС осуществляется таким образом, что оборудование ухудшается. Он отметил, что такие действия россиян направлены на то, чтобы по возвращении станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации. Сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать слив этой воды. Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", - пояснил министр.

Галущенко рассказал, что оккупантам не удалось получить желаемого количества людей, которые согласились бы сотрудничать и заключать с ними контракты.

"Если сказать, что там происходит, то это ухудшение ситуации. И это не только наша оценка, эта оценка совпадает с оценкой специалистов МАГАТЭ... Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества подписавших контракты людей с ними, и, соответственно, давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", - сказал Галущенко.

Напомним, с начала ноября 2022 года вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины из-за шлюзов критической гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

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Запорожская АЭС Герман Галущенко
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