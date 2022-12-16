Шмыгаль призвал передать Украине оружие и ввести новые санкции против РФ из-за ракетного обстрела

Он подчеркнул, что Украина расценивает сегодняшний массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре как очередную попытку совершить геноцид украинского народа.

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцида нашего народа на глазах у всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и эффективные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинские силы ПВО были на высоте и не дали россиянам погрузить нас в темноту.

"Но нашим защитникам нужно больше оружия, а энергетикам необходимо большее оборудование. Ведь снова есть поврежденные энергетические объекты: высоковольтные подстанции и генерация", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается серьезный дефицит мощностей в энергосистеме. Так, почти по всей стране применяются экстренные отключения света.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказала подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

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