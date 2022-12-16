RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль призвал передать Украине оружие и ввести новые санкции против РФ из-за ракетного обстрела

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно ввести новые санкции против России в ответ на массированный ракетный удар по Украине 16 декабря. В свою очередь, украинские защитники должны получить большее вооружение для защиты от агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он подчеркнул, что Украина расценивает сегодняшний массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре как очередную попытку совершить геноцид украинского народа.

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцида нашего народа на глазах у всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и эффективные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинские силы ПВО были на высоте и не дали россиянам погрузить нас в темноту.

"Но нашим защитникам нужно больше оружия, а энергетикам необходимо большее оборудование. Ведь снова есть поврежденные энергетические объекты: высоковольтные подстанции и генерация", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается серьезный дефицит мощностей в энергосистеме. Так, почти по всей стране применяются экстренные отключения света.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказала подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВойна России против Украины