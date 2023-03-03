Шмыгаль о вступлении в НАТО: Украине "открытых дверей" уже мало

Украина активно готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и делает все, чтобы там были важные объявления о членстве страны.
Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Нам уже мало открытых дверей, эту фразу мы слышим несколько лет", - сказал он.
По его словам, правительство готовит законы в парламент, которые введут еще больше стандартов НАТО, больше правил и актов, которые позволят Украине быть стандартизированной и соответствовать параметрам.
"Наши военные воюют техникой НАТО. Де-факто мы в НАТО, остается политическое решение наших партнеров. И мы делаем все, чтобы на этом саммите эти решения прозвучали", - сказал премьер.
Шмыгаль отметил, что есть ограничения, поскольку Украина - воюющая страна, "но есть и политические решения".
Напомним, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% - в НАТО.
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