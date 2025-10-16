Шмыгаль о включении Украины в план ЕС по безопасности: знаменует поворотный момент

План безопасности ЕС по безопасности

Напомним, Еврокомиссия представила "флагманские" оборонные проекты для того, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны России.

Такие проекты содержатся в "дорожной карте" оборонной политики Евросоюза. Они отражают опасения блока в связи с войной РФ против Украины и угрозы российского нападения на ЕС.

Как отметили в Еврокомиссии, среди четырех проектов два имеют наивысший приоритет. Речь идет о Европейской инициативе по противодействию дронам ("стену дронов") и Eastern Flank Watch, цель которой - укрепление восточных рубежей ЕС на суше, в воздухе и на море.

В ЕК уточнили, что оба проекта должны быть в состоянии начальной готовности к концу следующего года. При этом система противовоздушной обороны должна полностью заработать в 2027 году, а программа Eastern Flank Watch - до конца 2028 года.

Также план Евросоюза предусматривает создание Европейского воздушного щита - для защиты от ракет и других угроз с воздуха, и Европейского космического щита - для защиты европейских космических активов и сервисов.

При этом Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

Кроме того, оборонная "дорожная карта" Евросоюза предусматривает предоставление Украине "репарационного займа" до конца 2025 года.

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, ЕС и Украина вместе строят европейский оборонный купол.

Он отметил, что отдельные европейские инициативы в сфере обороны могут быть реализованы совместно с Украиной.