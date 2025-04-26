Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-й пакет санкций против РФ: что предлагает Киев
Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины. Киев рассчитывает, что новый пакет ограничений будет одним из элементов давления на Москву для восстановления мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как рассказал Зеленский в своем Telegram-канале, встреча с фон дер Ляйен была "хорошей" и посвященной шагам, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.
"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", - подчеркнул президент Украины.
Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.
ReArm Europe - план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда на 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.
Санкции ЕС против России
По состоянию на апрель 2025 года ЕС ввел 16 пакетов санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти ограничения направлены на ослабление экономической и военной способности Кремля, а также на усложнение обхода уже действующих санкций.
Недавно западные СМИ писали, что США якобы хотят, чтобы ЕС отменил санкции, введенные против России, в рамках мирных усилий администрации Дональда Трампа. Однако официальный Брюссель отказал Вашингтону.
Также в иностранных СМИ были слухи о том, что ЕС пока не хочет вводить санкции против российского СПГ. Причина такого решения - якобы администрация президента США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.