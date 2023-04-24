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Шмыгаль на этой неделе посетит Рим: встретится с Папой Римским

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит итальянскую столицу с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Глава украинского правительства примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины в конгресс-центре Palazzo dei Congressi в Риме и выступит с выводами вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Кроме того, 27 апреля Шмыгаль встретится с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце.

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе представив план реконструкции страны в конце апреля.

Кроме того, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим готов участвовать в восстановлении Украины после завершения войны.

Добавим, что в конце апреля в Италии состоится конференция по восстановлению Украины.

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