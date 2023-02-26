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Шмыгаль о скандале в Минобороны: системной коррупции в Украине нет, единичные проявления

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Системной коррупции в Украине нет. Скандал в Министерстве обороны - это скорее единичное проявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры, а соответствующие органы работают, уничтожая коррупцию.

"Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная", - отметил премьер.

Он добавил, что реакция властей и правоохранителей - это оперативное задержание и отстранение подозреваемых в злоупотреблениях. Это свидетельствует об изменении подхода Украины к борьбе с коррупцией.

"Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не терпятся, с ними немедленно борются", - заявил Шмыгаль.

Напомним, из-за коррупционных скандалов в Министерстве обороны были уволены заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".

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Премьер-министрДенис Шмыгалькоррупция