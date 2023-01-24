Производство увеличилось, но дефицит остается существенным: какая ситуация со светом в Украине
В Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне понедельника. Производство незначительно увеличилось, но дефицит мощности остается существенным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
При этом производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
Кроме того, сообщается, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, поэтому увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.
Напомним, в YASNO объяснили, как происходит распределение электроэнергии в Киеве.
Тем временем в Хмельницком остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения.
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