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Производство увеличилось, но дефицит остается существенным: какая ситуация со светом в Украине

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 10:47
Производство увеличилось, но дефицит остается существенным: какая ситуация со светом в Украине Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине потребление электроэнергии сохраняется на уровне понедельника. Производство незначительно увеличилось, но дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

При этом производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, сообщается, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, поэтому увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

Напомним, в YASNO объяснили, как происходит распределение электроэнергии в Киеве.

Тем временем в Хмельницком остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения.

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Электроэнергия Веерные отключения Укрэнерго
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