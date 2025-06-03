Шмыгаль рассказал о ключевых достижениях операции "Паутина" для Украины

Глава правительства отметил, что для Украины это была "очень целенаправленная военная операция".

"Мы уже два месяца предлагаем полное прекращение огня, а россияне все еще не соглашаются. Они продолжают каждую ночь и ежедневно атаковать ракетами и беспилотниками гражданскую инфраструктуру страны. Поэтому у нас нет выбора, кроме как уничтожить их военный потенциал и уменьшить их возможность атаковать крылатыми ракетами наше население", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, операция "Паутина" доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне и меняют ситуацию на поле боя.

"И я убежден, что Украина имеет много других идей для улучшения этой возможности. Мы продолжаем упорно работать, чтобы сократить возможность россиян атаковать Украину. Вы можете видеть по тому, как украинские морские дроны освобождают акваторию Черного моря. Теперь мы планируем освободить наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что наша страна нуждается от западных партнеров в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы нейтрализовать российскую логистику у границы с Украиной.

"Россия продолжает атаковать Донецкую, Запорожскую и Сумскую области. Единственный способ остановить их, сдержать и спасти много жизней - это иметь средства для уменьшения их военной логистики", - отметил премьер.

Глава правительства выразил надежду, что Киев будет иметь достаточно мощностей для производства оружия среднего и дальнего радиуса действия от западных партнеров. По его словам, Украина нуждается в поддержке от Германии, Франции и других стран ЕС. И напомнил, что с начала полномасштабного вторжения, Европейский Союз выделил Украине 138 млрд евро военной помощи.

По словам главы правительства, темами ближайших переговоров с властями Франции будет создание совместных предприятий для производства типов эффективного оружия, которое уже хорошо зарекомендовало себя на поле боя.