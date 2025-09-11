RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Шмыгаль рассказал о размещении иностранных войск и бесполетной зоне над Украиной

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль
Автор: Ірина Глухова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае заключения мирного соглашения Британии и европейским странам придется разместить свои войска на территории Украины и быть готовыми к отражению возможных атак России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шмыгаль заявил в интервью британскому изданию The Times.

По словам министра, войска должны находиться в тренировочных лагерях и штаб-квартирах украинских городов, чтобы "отреагировать немедленно".

Он сравнил эту модель с принципом статьи 5 НАТО, когда нападение на одну страну считается нападением на всех союзников.

В то же время существуют сомнения относительно того, получат ли европейские войска полномочия наносить ответный удар, или только отступят в случае атаки России.

Шмыгаль также затронул тему бесполетной зоны над Украиной, отметив, что возможен ее мониторинг американскими и другими самолетами союзников, а линия фронта будет контролироваться беспилотниками и оборудованием наблюдения для отслеживания нарушений мира.

Министр обороны сообщил, что пять стран уже согласились разместить солдат в Украине, и подчеркнул необходимость финансирования вооруженных сил, чтобы они оставались на позициях и были готовы к бою.

Ключевым приоритетом Украины является обеспечение достаточного количества оснащенного и готового личного состава на случай нарушения мирного соглашения Россией.

 

Отправка иностранных войск в Украину

Сначала лидеры Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО провели встречу в Белом доме, где обсудили гарантии безопасности для Украины.

В частности, речь шла о возможных гарантиях, подобных статье 5 НАТО, без членства Украины в Альянсе. Позже президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников той встречи на саммит в Париж для дальнейших переговоров.

По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран,"согласились направить войска в Украину, чтобы обеспечить поддержку украинской территории на следующий день после прекращения огня или установления мира".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже есть предварительное понимание относительно количества солдат, а их присутствие будет охватывать небо, море и сушу.

СМИ сообщали, что страны "Коалиции решительных" разделились относительно гарантий безопасности для Украины, в частности о развертывании войск на ее территории.

Так, одна группа стран, в частности Великобритания, готова развернуть войска в Украине, другая, например Италия, против этого, а большинство, включая Германию, еще не определилась.

Денис Шмыгаль Война в Украине