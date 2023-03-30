Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы: подробности

"Первым шагом расширяем программу "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере. Сегодня Правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов естьРабота, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса" , - сказал Шмыгаль.

Всего направлений будет три.

Первый будет включать в себя получение бизнесом гранта в размере 250 тысяч гривен. Ветеран может получить грант при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.

Второе направление - 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. При этом софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.

Третье направление - один миллион гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – это создать от четырех рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны.

"Здесь так же как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30. Все заявки на гранты будут приниматься через Действие. Все будет просто, понятно и удобно. Благодаря программе естьРабота уже созданы более 3,5 тысяч новых бизнесов. Мы ожидаем, что в следующие годы правительственные безвозвратные гранты позволят создать тысячи новых ветеранских бизнесов в разных отраслях и уголках нашей страны", - рассказал Шмыгаль.