Кабмин избрал нового директора НАБУ: кто им стал

Кабинет министров сегодня, 6 марта назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что сначала премьер внес кандидатуру Кривоноса на должность директора НАБУ, а после чего его назначение поддержало правительство.

При этом двух других финалистов конкурса, которые также были в шаге от назначения, в правительстве предложили назначить на руководящие должности в НАБУ. Речь идет о Сергее Гупяке и Романе Осипчуке.

Почему это важно

Как пояснил Шмыгаль, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.

"Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении. По назначению директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру", - заявил премьер.

Кратко о новом директоре НАБУ

Отметим, что Семен Кривонос возглавляет Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. В 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но отказался от должности после скандала с декларированием состояния.

Что известно о Гупяке и Осипчуке

Сергей Гупяк - работает начальником 4-го следственного отдела Теруправления Госбюро расследований в Хмельницком, а до работы в ГБР работал в органах прокуратуры.

Фото: Сергей Гупяк (sud.ua)

Роман Осипчук - возглавляет Управление внутреннего контроля НАБУ, а в 2004-2015 годах работал в подразделениях Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Управлений МВД в Луганской и Киевской областях.

Фото: Роман Осипчук (sud.ua)

Напомним, что накануне Конкурсная комиссия по выбору директора НАБУ избрала трех претендентов на эту должность, а именно Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука. Из которых сегодня победителем Кабмин избрал именно Семена Кривоноса.

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