Зеленский может приехать в Германию в мае, - Bild

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Германию в мае. Вероятно, глава государства будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

По данным издания, на церемонии в этом году канцлер Германии Олаф Шольц собирается произнести похвальную речь об украинцах и президенте Владимире Зеленском. Планируется, что Зеленский приедет в немецкий Аахен лично.

Это был бы его первый официальный визит в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ. Однако, если украинские войска начнут контрнаступление, Зеленский выступит в видеоформате.

Премия Карла Великого

Эта премия вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить украинский народ и Владимира Зеленского. В Германии объяснили, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".

Церемония награждения должна была состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Однако Олаф Шольц отправится на саммит G7 в Японию. Поэтому вручение перенесли на выходные перед этой датой (13-14 мая).

Bild отмечает, что премия могла бы стать символом дружбы между Германией и Украиной.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский с первой леди посетили Польшу.

Глава государства провел ряд встреч, в том числе с польским президентом Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и мэрами пограничных городов.

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