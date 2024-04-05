Украина предложила ввести запрет на авиатранзит в РФ и Беларусь
Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционое давления на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.
"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.
Помощь Литвы
Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.
Балтийские страны также поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.
Сегодня во время визита украинской делегации в Вильнюс премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ее страна планирует выделить 2 млн евро в поддержку Украины. За эти средства закупят около 3 тысяч FPV-дронов.
Также Литва призвала провести межправительственную конференцию по вопросу вступления Украины в ЕС.
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