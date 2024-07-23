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Шмыгаль сообщил, на что потратят 1,5 млрд евро от замороженных российских активов

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина рассчитывает на доходы от замороженных активов. Депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная их часть, обещает внести первый взнос почти на 1,5 млрд евро уже в этом месяце.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и развитие нашего ОПК", - сказал он.

По его словам, Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства.

В этом контексте Шмыгаль приветствовал решение ЕС об изменении статуса ассоциированного члена на участника в Международном реестре ущерба для Украины.

Премьер напомнил, что украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

"С августа откроется возможность подать заявление по 12 новым категориям. В частности, относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры. Механизм подачи заявок будет также цифровизирован и доступен в Дії", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставок Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.

Боррель также сообщил, что ЕС направит в помощь Украине 2,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов двумя траншами.

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