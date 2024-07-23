Шмыгаль сообщил, на что потратят 1,5 млрд евро от замороженных российских активов

"Средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и развитие нашего ОПК", - сказал он.

По его словам, Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства.

В этом контексте Шмыгаль приветствовал решение ЕС об изменении статуса ассоциированного члена на участника в Международном реестре ущерба для Украины.

Премьер напомнил, что украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

"С августа откроется возможность подать заявление по 12 новым категориям. В частности, относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры. Механизм подачи заявок будет также цифровизирован и доступен в Дії", - рассказал Шмыгаль.