Шмигаль повідомив, на що витратять 1,5 млрд євро від заморожених російських активів

"Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК", - сказав він.

За його словами, Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави.

У цьому контексті Шмигаль привітав рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в Міжнародному реєстрі збитків для України.

Прем'єр нагадав, що українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

"З серпня відкриється можливість подати заяву за 12-ма новими категоріями. Зокрема щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у Дії", - розповів Шмигаль.