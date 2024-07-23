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Шмигаль повідомив, на що витратять 1,5 млрд євро від заморожених російських активів

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна розраховує на доходи від заморожених російських активів. Депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна їх частина, обіцяє зробити перший внесок майже на 1,5 млрд євро вже цього місяця.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК", - сказав він.

За його словами, Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави. 

У цьому контексті Шмигаль привітав рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в Міжнародному реєстрі збитків для України.

Прем'єр нагадав, що українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

"З серпня відкриється можливість подати заяву за 12-ма новими категоріями. Зокрема щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у Дії", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.

Боррель також повідомив, що ЄС направить на допомогу Україні 2,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів двома траншами.

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