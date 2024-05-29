Большинство замороженных активов РФ направят на оружие для Украины, - Боррель

Около 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира на поставку Украине необходимого оружия и военного оборудования.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию чиновника 28 мая в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии отметил, что странам-членам ЕС необходимо разблокировать предназначенные для военной помощи Украине финансовые ресурсы, которые нельзя использовать при отсутствии консенсуса между странами-членами.

В данный момент существует семь правовых актов, которые должны быть приняты для задействования 6,6 млрд евро. По его словам, уже довольно длительное время это было невозможно сделать из-за отсутствия консенсуса между странами.

"Нам нужна единогласие, которого нет уже в течение месяцев. Я вчера говорил об этом на Совете министров по иностранным делам, и мы сделали это сегодня снова. Есть 6,6 млрд евро, которые ждут применения, а все инструменты, необходимые для этого, все еще ждут одобрения", - сказал Боррель.

Он назвал эту ситуацию особенно острой, поскольку украинский фонд помощи объемом 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован среди лидеров ЕС на высшем уровне Европейского Совета.

Он назвал это "скорее теоретической дискуссией" и добавил, что любые задержки в военной поддержке "имеют реальные последствия, и эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой и ловушками на поле боя в Украине".

"Это особенно важно, потому что мы сейчас подходим к использованию чрезвычайных поступлений от замороженных (российских) активов, дебаты по чему состоятся на уровне Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС - ред.) на этой неделе", - сказал Боррель.

Высокий представитель также напомнил, что 90% поступлений от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира. Далее их направят на прямые поставки Украине необходимого оружия и военного оборудования.

Учитывая этот факт, по словам Борреля, страны-члены должны приложить все усилия, чтобы избежать любого блокирования этих финансовых ресурсов на сумму около 3 млрд евро в год.

Напомним, 28 мая в Брюсселе состоялось заседание Совета министров ЕС по внешним отношениям на уровне министров обороны европейских стран. Темой встречи стало продолжение и усиление военной помощи Украине и ее поддержка в защите от агрессии РФ.