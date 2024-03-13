Невозможно удовлетворить сразу. У Умерова объяснили, необходимо ли мобилизировать 500 тысяч человек
Количество мобилизованных корректируется в зависимости от потребности и ситуации на фронте. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий, и которые невозможно удовлетворить сразу", - пояснили в министерстве.
Минобороны заявило, что сейчас идет процесс усиления вооруженных сил, в частности, необходимый и для того, чтобы иметь возможность освободить из армии тех, кто защищает государство с первых дней полномасштабного вторжения.
Отметим, что сегодня утром американское издание Financial Times заявило, что Минобороны в комментарии изданию сообщило, что якобы закон о мобилизации направлен на замену находящихся на фронте 330 тысяч военных.
Однако уже в вечере издание изменило текст материала, и убрало информацию о том, что мобилизация преследует цель одномоментно заменить это количество военных на фронте.
Законопроект о мобилизации
В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.
Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.
Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.
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