Шмыгаль показал первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые четыре танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - написал премьер.

Фото: первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину (t.me/Denys_Smyhal)

Он также рассказал, что вместе с главой польского правительства поприветствовал экипажи украинских танкистов, которые уже имеют боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил Польшу и всех партнеров за решительные шаги, которые приближают победу Украины.

"При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - резюмировал он.