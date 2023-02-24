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Шмигаль показав перші танки Leopard 2, які доставили в Україну (фото)

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П'ятниця 24 лютого 2023 17:37
Шмигаль показав перші танки Leopard 2, які доставили в Україну (фото) Фото: прем'єр України Денис Шмигаль та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на тлі Leopard 2 (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Польща доставила в Україну першу партію обіцяних танків Leopard 2. З'явилися фотографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також приїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким", - написав прем'єр.

Фото: перші танки Leopard 2, які доставили до України (t.me/Denys_Smyhal)

Він також розповів, що разом із главою польського уряду привітав екіпажі українських танкістів, які вже мають бойовий досвід.

Шмигаль подякував Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, які наближають перемогу України.

"За лідерства президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, прем'єр Польщі оголосив, що його країна доставила в Україну чотири перші танки Leopard 2.

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