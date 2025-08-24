ua en ru
Украина получила AWACS? Шмыгаль поблагодарил Швецию за передачу самолетов ASC 890

Воскресенье 24 августа 2025 11:43
Фото: Денис Шмыгаль и Пол Йонсон (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Швецию за передачу самолетов радиолокационной разведки ASC 890 и договорился о совместном производстве вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны и на страницу в Х шведского министра обороны Пола Йонсона.

В частности, Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Письмо о намерениях подписали во время визита шведского коллеги Пола Йонсона в Киев 23 августа.

Документ создает условия для реализации проектов, обмена технологиями и опытом в производстве вооружений и военной техники, что укрепляет устойчивость и самодостаточность украинского ОПК.

Шмыгаль поблагодарил Швецию за поддержку, в частности за присоединение к инициативе PURL и выделение 486 млн долларов совместно с Норвегией и Данией.

Представители украинской разведки проинформировали шведских коллег об актуальной ситуации на поле боя и ключевых потребностях.

"Отдельная тема - сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Поблагодарил шведское правительство, в частности, за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890", - добавил министр обороны.

Что о визите в Украину говорит Пол Йонсон

Шведский министр на странице в соцсети Х подтвердил подписание соглашения о совместном производстве военной техники в Швеции.

По его словам, Украина поделится технологиями для своих заводов в Швеции, а совместно выпущенная военная техника будет экспортироваться в Украину. Кроме того, она также будет закупаться для шведской армии.

Передача самолетов ASC 890 в сообщении Йонсона не упоминается.

Что известно о шведских самолетах ASC 890

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control) - это боевая платформа на базе самолета Saab 340 с радаром на крыше. В странах НАТО для таких бортов используется аббревиатура AWACS (в советской и российской терминологии ДРЛО - самолеты дальнего радиолокацонного обнаружения).

Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет длину 20,57 м, размах крыльев 21,44 м, высоту 6,97 м.

Главная особенность версии для воздушных сил - система ASC 890 с технологией активного электронного сканирования (AESA), которая позволяет динамически регулировать энергию радара.

Основная функция самолетов-радаров - контроль большого пространства, выявление воздушных, наземных и надводных целей, передача координатов для истребителей и других сил для их уничтожения.

Напомним, Швеция объявила о планах передать Украине два самолета ASC 890 еще весной прошлого года.

В марте 2025 года сообщалось, что передача не отстает от намеченного графика, но сроки не раскрывались из соображений безопасности.

