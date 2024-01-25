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Шмыгаль поблагодарил Францию за дополнительные поставки ракет SCALP

Иллюстративное фото: ракеты SCALP (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Францией. В частности, в военной сфере.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Как рассказал Шмыгаль, он провел первый телефонный разговор с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. По словам Шмыгаля, политики обсудили реализацию реформ и евроинтеграцию Украины.

Кроме этого, Шмыгаль поблагодарил за поставки дополнительной партии ракет SCALP, создание "артиллерийской коалиции" и увеличение поставок артиллерийских систем и снарядов.

"Отдельное внимание на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Работаем над конфискацией российских активов. Вместе с Францией также заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах", - написал Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине. В частности, речь шла о 40 новых ракетах большой дальности SCALP и бомбах, количество которых не уточняется.

Помощь Франции Украине

Франция с начала полномасштабной войны России против Украины – один из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Франция изменила тактику поставок оружия в Украину . Страна продолжит помогать с вооружением,

К примеру, недавно стало известно, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны.

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ФранцияДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины