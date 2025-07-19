Шмыгаль подтвердил получение танков Abrams из Австралиии: ждут последнюю партию

"Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении Вооруженных Сил Украины. Последняя партия поступит в течение следующих месяцев", - сказал министр.

Шмыгаль отметил, что партия танков - часть пакета помощи стоимостью в 245 миллионов долларов. Пакет входит в общую сумму в 1,5 миллиарда долларов - именно столько стоила военная помощь от Австралии, предоставленная с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Спасибо Правительству Австралии за крепкую поддержку и решимость стоять бок о бок с Украиной в это непростое время", - добавил министр.