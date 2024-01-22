Шмыгаль обсудил с Туском создание новых КПП на границе и коннектор нефтепроводов

"Мы обсудили и хотим вводить общие пограничные контроли, обмен базами данных, а также продолжать модернизацию пунктов пропуска", - рассказал Шмыгаль.

Также он сообщил об обсуждении с Туском создания еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к ныне имеющимся четырнадцати.

Кроме того, Шмыгаль предложил главе польского правительства рассмотреть возможность участия Варшавы в строительстве автобана Краковец-Львов-Броды-Ровно.

"Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая в свою очередь является продолжением немецкого автобана", - пояснил чиновник.

Он добавил, что польский бизнес может приобщиться, и "мы приглашаем к строительству на концессионных условиях".

"Это может быть еще одной историей успеха и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами уже в этом году", - убежден Шмыгаль.

Также чиновник рассказал, что украинская сторона стремится начать работу над строительством нового коннектора нефтепроводов стран.

"Часть "Броды - Адамова застава" могла бы стать частью нового маршрута в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора", - отметил Шмыгаль.

Визит Туска в Киев и переговоры с Зеленским и Шмыгалем

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину с официальным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также польский премьер заявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, Туск сообщил о назначении уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины.

Позже в ходе пресс-конференции с Туском украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна ожидает от Польши шагов по отмене ограничений для украинских фермеров и производителей.

Подробно о визите Туска в Киев 22 января можно прочитать в материале РБК-Украина.