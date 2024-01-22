Украина ожидает от Польши шагов по отмене ограничений для фермеров, - Шмыгаль

Украина ожидает от Польши шагов по отмене ограничений для украинских фермеров и производителей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня с господином премьер-министром мы также обсудили многие вопросы двустороннего сотрудничества. Важно, что это сотрудничество есть и должно быть взаимовыгодным. Это и вопрос беспрепятственного движения товаров через наши границы. Считаем, что на сегодня вопрос решен, граница разблокирована, а совместная работа дает результат", - заявил он.

По словам украинского премьера, Украина пообещала приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков.

"Мы также ожидаем, что и Польша сделает шаги для снятия ограничения для украинских фермеров и производителей", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии.

"Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем его использовать в наших взаимовыгодных отношениях", - заявил он.

Шмыгаль также заявил, что Украина призвала Еврокомиссию продолжить меры по либерализации торговли для Украины, а также либерализации перевозок.

"Со своей стороны мы имеем в парламенте законопроект, который приводит в соответствие с европейскими директивами наши логистические и транспортные нормы и обязательства", - добавил он.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

Уже 16 января польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года.

Более подробно о временном прекращении блокады можете узнатьв материале РБК-Украина.

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