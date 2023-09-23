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Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США по восстановлению потребности Украины

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль переговорил со Спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Они обсудили привлечение американского бизнеса к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера.

"Проинформировал о нашем видении восстановления страны и озвучил потребности по каждому из приоритетов rapid recovery: энергетика, разминирование, восстановление жилья, критической инфраструктуры и экономики", - сообщил премьер.

Во время разговора он также поблагодарил USAID за совместные программы поддержки бизнеса, которые способствуют созданию новых рабочих мест в Украине.

Шмыгаль сообщил, что Украина сотрудничает со Всемирным банком над потребностями для послевоенного восстановления, и подчеркнул, что заплатить за нанесенный ущерб должен агрессор. Ключевым инструментом для этого, по словам премьера, является конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Проговорили расширение коридоров солидарности и страхования военных рисков. Двигаемся вперед в реформах на пути к ЕС и НАТО и в диждитализации. Отдельно обратил внимание на ветеранскую политику и интеграцию военных в социально-экономическую жизнь страны", - добавил он.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн. долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.

О том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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