Шмыгаль обсудил с Фицо зверства РФ, предложил участие в "формуле мира"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Киев предложил Братиславе присоединиться к реализации "формулы мира".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Я предложил премьер-министру Фицо, чтобы Словакия рассмотрела участие в реализации "формулы мира" президента Владимира Зеленского в части возвращения депортированных украинских детей, а также в части ядерной безопасности", - рассказал глава украинского правительства.

Также Шмыгаль высказался по заявлениям словацкого коллеги, которые "звучали в последнее время".

"Господин премьер-министр Словакии подчеркнул, что он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Конечно, мы зафиксировали это в нашем совместном заявлении, которое было подписано во время широкой встречи", - отметил он.

По словам Шмыгаля, сегодня, 24 января, во время встречи в Ужгороде стороны обсуждали "весь спектр этих вопросов".

"Так же как и вопрос того, что победа Украины - это безопасность не только Украины, но и всей Европы, а значит и безопасность Словакии. Мы говорили о зверствах россиян, о бомбардировке гражданского населения, о похищении украинских детей, о ядерном шантаже, о ядерную угрозу, которую РФ несет всему миру", - рассказал чиновник.

Высказывания Фицо

Ранее сообщалось, что после вчерашнего российского обстрела Киева премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что жизнь в столице Украины якобы "совершенно нормальная".

Также словацкий чиновник назвал войну РФ против Украины "локальным конфликтом".

Прежде Фицо заявлял, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Напомним, в ноябре 2023 года парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддержав политическую программу, обещающую прекратить государственную военную помощь Украине.

Встреча Шмыгаля и Фицо 24 января

Сегодня в Ужгороде проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Как выяснилось, правительство Украины намерено сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.

Также Шмигаль заявил, что Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. До такой договоренности, помимо прочих, дошли глава украинского Кабмина и его словацкий коллега Фицо по итогам встречи в Ужгороде.