Парламент Словакии подтвердил план правительства Фицо прекратить военную помощь Украине

Парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддержав политическую программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, сократить бюджетный дефицит и ввести новый банковский налог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фицо выиграл выборы в сентябре благодаря кампании, нацеленной на критически настроенные СМИ, западных партнеров и либеральную политику, и 25 октября президент Зузана Чапутова в четвертый раз назначила его премьер-министром.

Правящая коалиция Фико объединяет его левую, социально консервативную партию СМЕР-ССД с небольшой левой партией и небольшой националистической партией.

Коалиция приняла свою политическую программу на прошлой неделе, и парламент поддержал ее, выразив вотум доверия 21 ноября.

Программа обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. Специальные сборы будут установлены для сверхприбылей в других неуказанных секторах.

Она направлена на сокращение дефицита сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в 2024 году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом в еврозоне, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП.

Программа также включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине и добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины.

Она также подтвердила противодействие отмене национального права вето государств-членов Европейского Союза или переходу к голосованию большинством в большем количестве сфер.

Оппозиция проголосовала против программы, ссылаясь на нападки Фицо на независимые СМИ и увольнение высокопоставленных полицейских, которые расследовали действия членов новой правящей коалиции на предмет взяточничества.

Позиция Фицо

Член НАТО, Словакия, является центром для производителей артиллерийских боеприпасов, а также тяжелой военной техники, такой как гаубицы, некоторые из которых были отправлены в Украину.

Предыдущее правоцентристское правительство страны решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

При этом Фицо уточнил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.