ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США уже предоставили Украине 63 млрд долларов помощи: на что выделяли средства

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 17:30
США уже предоставили Украине 63 млрд долларов помощи: на что выделяли средства Фото: США предоставили Украине 63 млрд долларов помощи с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

С начала полномасштабной агрессии России США уже предоставили Украине около 63 млрд долларов помощи. Средства, в частности, направлялись на поддержку экономики и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Государственный секретарь США Блинкен объявил, что правительство США в сотрудничестве с Конгрессом, намерено выделить дополнительно 1,31 млрд долларов на помощь Украине, чтобы способствовать ее восстановлению после продолжительных нападений России.

Это объявление о новом финансировании является дополнением к около 63 млрд долларов помощи, предоставленной Украине с 24 февраля 2022 года, в том числе:

  • Экономическая помощь и содействие развитию: С 24 февраля 2022 года США предоставили около 19,3 млрд долларов бюджетной поддержки правительства Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 3,7 млрд долларов будут предоставлены до сентября 2023 года.

Вместе с бюджетной поддержкой США предоставили около 1,4 млрд долларов для содействия экономической устойчивости, энергетической безопасности, управлению, кибербезопасности, борьбе с коррупцией, здравоохранению и сельскохозяйственному производству.

  • Гуманитарная помощь: США предоставили Украине и региону более 2,1 млрд долларов гуманитарной помощи, чтобы покрыть потребности в таких вещах как: чистая питьевая вода, жилье, услуги по утеплению жилья на зиму, помощь в получении средств для существования, санитария, средства гигиены, экстренное медицинское обеспечение, экстренная продовольственная помощь и услуги защиты.
  • Безопасная помощь: США предоставили более 40 млрд долларов с того момента, как Россия начала полномасштабную агрессию против Украины.

Помощь Украине от США

Так, пакет военной помощи, о котором сегодня объявил госсек США Энтони Блинкен, предоставят из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать