Шмыгаль назвал сумму ущерба Украины из-за войны с Россией

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Украине ущерб на сотни миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Совместно с Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более 700 млрд долларов", - рассказал глава правительства.
Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на начало декабря послевоенное восстановление Украины, согласно прогнозам Всемирного банка, стоило бы около 500-600 млрд евро.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило план неотложных мер по восстановлению деоккупированных территорий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.