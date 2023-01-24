Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины в ходе энергетического "Рамштайна"

Сегодня, 24 января, состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета (энергетический "Рамштайн"). В ходе обсуждений были названы ключевые приоритеты Украины в оборудовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании", - заявил Шмыгаль.
Также он отметил, что озвучил шаги для сохранения энергетической системы Украины:
Также Шмыгаль призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.
"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", - добавил премьер.
Напомним, ранее Шмыгаль объяснил, для чего создан энергетический "Рамштайн" и назвал главные цели такого формата.
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