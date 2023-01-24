Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"

Сьогодні, 24 січня, відбулося засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради (енергетичний "Рамштайн"). У ході обговорень було названо ключові пріоритети України в обладнанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів назвав ключові пріоритети України в обладнанні", - заявив Шмигаль.
Також він зазначив, що озвучив кроки для збереження енергетичної системи України:
Також Шмигаль закликав союзників докласти зусиль, щоб припинити залежність від російського ядерного палива та послуг, оскільки країна-агресор порушила всі принципи ядерної безпеки.
"Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше Шмигаль пояснив, для чого створено енергетичний "Рамштайн" та назвав головні цілі такого формату.
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