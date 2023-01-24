UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 січня, відбулося засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради (енергетичний "Рамштайн"). У ході обговорень було названо ключові пріоритети України в обладнанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів назвав ключові пріоритети України в обладнанні", - заявив Шмигаль.

Також він зазначив, що озвучив кроки для збереження енергетичної системи України:

  1. Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу.
  2. Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо.
  3. Впровадити програми енергоефективності.
  4. Посилити транскордонну торгівлю електроенергією.

Також Шмигаль закликав союзників докласти зусиль, щоб припинити залежність від російського ядерного палива та послуг, оскільки країна-агресор порушила всі принципи ядерної безпеки.

"Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль пояснив, для чого створено енергетичний "Рамштайн" та назвав головні цілі такого формату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЕлектроенергіяВійна Росії проти України