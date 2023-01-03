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Шмыгаль назвал 10 приоритетных направлений Кабмина на 2023 год

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Кабмин определил 10 приоритетных направлений для работы в этом году. В частности, внимание уделят армии, образованию и энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"2023 должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное" - заявил Шмыгаль.

Он также обнародовал список приоритетных направлений, над которыми Кабинет министров Украины будет работать в течение 2023 года:

  • обеспечение армии, оборона и сохранность;
  • интеграция Украины в ЕС и НАТО;
  • энергетический фронт;
  • восстановление Украины;
  • макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса;
  • ветеранская политика;
  • образование;
  • продолжение реформы децентрализации;
  • внедрение обязательного пенсионного накопления и реформы фондового рынка и рынка капиталов;
  • реформа управления госсобственностью и государственного управления.

Напомним, сегодня 3 января Шмигаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны. А также отметил необходимость перейти на контрактную армию после того, как война с Россией завершится победой нашей страны.

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль