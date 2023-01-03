Шмигаль назвав 10 пріоритетних напрямків Кабміну на 2023 рік

Кабмін визначив 10 пріоритетних напрямків для роботи в цьому році. Зокрема, увагу приділять армії, освіті та енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Він також оприлюднив список пріоритетних напрямків, над якими Кабінет міністрів України буде працювати протягом 2023 року:

"2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе" - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні 3 січня, Шмигаль анонсував масштабну програму підтримки ветеранів війни. А також наголосив на необхідності перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни.

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