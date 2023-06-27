Шмыгаль: Кабмин сегодня принял кадровые решения после проверки укрытий в Украине

Кабинет министров сегодня, 27 июня, принял кадровые и дисциплинарные решения, которые связаны с проверкой всех укрытий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава правительства напомнил, что в пятницу, 23 июня, на заседании Совета национальной безопасности и обороны одним из главных вопросов стали результаты проверки всех укрытий по Украине. 77% укрытий пригодны к использованию, но все еще много таких, которые не соответствуют никаким стандартам.
"Местами ситуация вообще неприемлема. Речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. В рамках исполнения поручений СНБО сегодня правительство примет кадровые и дисциплинарные решения", - рассказал премьер.
Шмыгаль уточнил, что правительство поддержит распоряжение, согласно которому министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет координировать и контролировать все вопросы, которые связаны с укрытиями.
"Президент четко поставил задачу - укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом. Даем здесь министру Камышину все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения, необходимые для выполнения этих задач", - добавил премьер.
В пресс-службе правительства уточнили, какие решения были приняты на сегодняшнем заседании Кабмина.
Правительство поддержало проекты распоряжений президента Украины об увольнении:
При этом были поддержаны проекты распоряжений об освобождении от исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве госадминистрации Павла Бабия и главы Подольской районной в городе Киеве госадминистрации Сергея Коваленко.
Также поддержан проект распоряжения Кабмина о привлечении к дисциплинарной ответственности:
Напомним, вопрос укрытий в Украине начал активно обсуждаться чиновниками после того, как в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли две женщины и один ребенок.
Они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто. По этому делу уже задержали четырех человек - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.
После этого в Украине провели проверки всех укрытий, по результатам которых президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения.
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