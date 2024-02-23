Шмыгаль с группой министров прибыли на границу, но польская сторона проигнорировала

"Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться", - говорится в сообщении.

По его словам, месяц назад в Киеве премьер-министр Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом.

"Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов.

Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации", - добавил Шмыгаль.

Делегация из Польши не приехала на границу

Премьер Украины добавил, что понимает сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И украинская сторона готова помочь в решении этой ситуации, идет на встречу.

Фото: Украинская делегация (t.me/Denys_Smyhal)

Президент Владимир Зеленский предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе, как равные партнеры и союзники. Поэтому представители правительства прибыли на границу, а именно:

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков;

министр внутренних дел Игорь Клименко;

министр агропромышленного комплекса Николай Сольский;

заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;

заместитель министра экономики Тарас Качка;

заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач;

председатель Государственной пограничной службы генерал Сергей Дейнеко;

руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", - написал глава правительства Украины.

Блокада границы с Польшей

Напомним, недавно польские фермеры возобновили массовые протесты на украинской границе. Они блокируют проезд грузовиков через пункты пропуска, что прямо влияет на украинский экспорт.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску и президенту Польши Анджею Дуде организовать встречу чиновников на границе, чтобы найти способ решить такую проблему.

Более подробно о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.