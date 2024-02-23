Шмигаль із групою міністрів прибули на кордон, але польська сторона проігнорувала

Українська урядова делегація сьогодні прибула на кордон, однак колеги з Польщі її проігнорували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися", - йдеться у повідомленні.
За його словам, місяць тому в Києві прем’єр-міністр Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом.
"Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів.
Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації", - додав Шмигаль.
Прем'єр України додав, що розуміє складнощі, з якими стикається польський уряд. І українська сторона готова допомогти у вирішенні цієї ситуації, йде на зустріч.
Фото: Українська делегація (t.me/Denys_Smyhal)
Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс. Тут, на кордоні, як рівні партнери та союзники. Тому представники уряду прибули на кордон, а саме:
"Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - написав глава уряду України.
Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили масові протести на українському кордоні. Вони блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що прямо впливає на український експорт.
21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску та президенту Польщі Анджею Дуді організувати зустріч чиновників на кордоні, щоб знайти спосіб вирішити таку проблему.
Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.
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