Брака с 14 лет в Украине не будет? Скандальный законопроект решили изменить

Что именно решили в Верховной Раде

Спикер парламента поделился, что в сети распространяется критика "положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет".

Речь идет про проект нового Гражданского кодекса Украины, который в ближайшее время могут вынести на рассмотрение ВРУ.

"Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или ее беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака", - сообщил Стефанчук.

Он отметил, что такая норма "точно не имеет побудительного характера" - "чтобы заключали брак с 14 лет".

"Она является защитной - чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений", - рассказал политик.

Первое, по его словам, - это факт:

либо рождения ребенка у человека, достигшего 14 лет;

либо беременности.

Второе - наличие решения суда.

"Именно это, по мнению авторов проекта, должно было бы обеспечить то, что в мире называют учетом наилучших интересов ребенка: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что "юридические аргументы здесь - однозначные".

"В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение - по результатам дискуссий - изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас", - сообщил глава парламента.

Подытоживая вышесказанное он констатировал: "этой нормы в проекте не будет".

"Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или неприятия положений одной статьи. Спасибо всем за неравнодушие и дискуссию", - подытожил чиновник.

Публикация Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)

Стоит отметить, что сегодня брачный возраст (согласно статье 22 Семейного кодекса Украины) для мужчин и женщин устанавливается в 18 лет.

То есть лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

При этом право на брак может быть предоставлено - по решению суда - человеку, достигшему возраста 16 лет (по его заявлению и если будет установлено, что это отвечает его интересам).