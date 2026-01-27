Брачный бум? Сколько пар поженились и развелись в Украине в 2025 году

Браки и разводы: динамика изменений

В 2024 году ситуация была противоположной: количество браков сократилось на 19,3%, а разводов выросло на 42,2%.

По данным Минюста, во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым количество зарегистрированных браков выросло на 41,4% - до 96,99 тыс., тогда как разводов - лишь на 7,1%, до 13,59 тыс.

Самый высокий и самый низкий показатели

В среднем на один развод в прошлом году приходилось 6,3 брака. Самый высокий показатель в Киеве - 10 браков на один развод, во Львовской и Закарпатской областях - 8,7 и 8,6, в Ровенской - 8,3.

Наименьший показатель - в Запорожской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Ивано-Франковской областях - от 4,3 до 4,8 раза.

Сравнение с довоенным периодом

Для сравнения, в 2021 году в Украине было зарегистрировано 214,01 тыс. браков и 29,59 тыс. разводов. В 2022 году, в год начала войны, количество браков выросло до 222,89 тыс., а разводов уменьшилось до 17,89 тыс.