"Дія" запустила развод онлайн: как работает услуга
В приложении "Дія" появилась услуга онлайн-развода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Дії" в Telegram.
Как работает новая услуга
Процесс состоит из нескольких простых шагов:
- один из супругов формирует заявление в "Дії";
- второй из супругов подтверждает заявление в своем приложении;
- "Дія" автоматически проверяет информацию в ДРАЦС.
Подать заявление о расторжении брака без согласия обеих сторон не получится.
Через сколько времени расторгнут брак
Брак будет разорван через месяц после подачи заявления. Если за это время кто-нибудь из супругов передумает, заявление можно отозвать. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до видеоконференции.
Раньше для развода нужно было как минимум дважды посетить отдел ДРАЦС и подать бумажные документы. Теперь весь процесс проходит онлайн.
Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд. Для тех, кто не пользуется "Дією", остается возможность подать заявление лично в отделе ДРАЦС.
Ранее заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облаков Виталий Балашов пояснил , что приложение "Дія" не хранит единую базу персональных данных, а работает по принципу нулевого накопления - информацию каждый раз заново спрашивают из государственных реестров.
По его словам, обмен данными происходит через защищенный шлюз "Трембита", который объединяет почти 200 реестров и ежедневно обеспечивает более 32 миллионов запросов, поэтому слухи о "ливнях базы Дії" в большинстве случаев оказываются фейками или устаревшими коммерческими данными.