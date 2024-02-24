Кулеба о помощи от США: пора перейти от сигналов к принятию решений

Украина слышит сигналы от Демократической и Республиканской партий США о том, что американская помощь будет разблокирована. Но уже пора американским законодателям перейти к решениям.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

На вопрос журналистки, получает ли Украина сигналы от США о возможности разблокирования помощи, Кулеба ответил утвердительно. И добавил, что таких сигналов много, и они системные.

"Идут на всех уровнях - и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственно принятию решений", - сказал он.

Министр отметил, что в рамках своего визита в Нью-Йорк он говорил "несколькими людьми", влияющими на процессы с принятием решения о помощи Украины в Конгрессе США.

"Поэтому здесь я много говорю с коллегами о снарядах, об оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США", - добавил Кулеба.

Помощь Украине от США

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.

Недавно Сенат США принял законопроект, включающий помощь Украине более чем на 60 млрд долларов. Но для того, чтобы документ вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Он хочет, чтобы деньги для нашей страны были в привязке к безопасности границ.

Также недавно Палата представителей ушла на каникулы, что делает невозможным рассмотрение документа до 28 февраля.

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