Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины, - Подоляк

Только победа Украины над российской диктатурой позволит открыть путь к верховенству права в Европе и миру на всей планете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Давайте откровенно… Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с российской диктатурой. Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины", - заявил Подоляк. Он считает, что в случае поражения Украины всему миру не получится избежать терактов и войны с российскими спецслужбами.