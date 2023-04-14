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Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Только победа Украины над российской диктатурой позволит открыть путь к верховенству права в Европе и миру на всей планете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Давайте откровенно… Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с российской диктатурой. Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины", - заявил Подоляк.

Он считает, что в случае поражения Украины всему миру не получится избежать терактов и войны с российскими спецслужбами.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Подоляк призвал перестать моделировать негативные сценарии развития войны и сосредоточиться на потребностях наших воинов.

Также советник главы Офиса президента отреагировал на "патовую" ситуацию на фронте как один из возможных сценариев войны и рассказал для кого это действительно выгодно.

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