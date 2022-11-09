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В Херсонской области взорван Дарьевский мост (фото)

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Среда 09 ноября 2022 11:59
В Херсонской области взорван Дарьевский мост (фото) Фото: в Херсонской области взорван Дарьевский мост (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированной части Херсонской области взорван Дарьевский мост через реку Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой РИА-Мелитополь.

Дарьевский мост расположен на правом берегу Днепра недалеко от оккупированного Херсона.

Предполагается, что его взорвали российские войска.

Кроме того, сообщается о подрыве переправ через канал возле Снигиревки в сторону Херсона.

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