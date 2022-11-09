В Херсонской области взорван Дарьевский мост (фото)

Во временно оккупированной части Херсонской области взорван Дарьевский мост через реку Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой РИА-Мелитополь.

Дарьевский мост расположен на правом берегу Днепра недалеко от оккупированного Херсона. Предполагается, что его взорвали российские войска. Кроме того, сообщается о подрыве переправ через канал возле Снигиревки в сторону Херсона.