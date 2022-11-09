В Херсонской области взорван Дарьевский мост (фото)
Фото: в Херсонской области взорван Дарьевский мост (Telegram)
Во временно оккупированной части Херсонской области взорван Дарьевский мост через реку Ингулец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой РИА-Мелитополь.
Дарьевский мост расположен на правом берегу Днепра недалеко от оккупированного Херсона.
Предполагается, что его взорвали российские войска.
Кроме того, сообщается о подрыве переправ через канал возле Снигиревки в сторону Херсона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.