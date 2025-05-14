"Путь к хаосу": Генсек ООН выступил с жестким предупреждением относительно войны в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что отсутствие справедливого мира в Украине может иметь катастрофические последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава ООН предупредил о возможном "хаосе", если не будет достигнут мир с уважением к территориальной целостности Украины
Гутерриш предупредил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.
"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право взяло верх. В противном случае мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", - сказал он.
Напомним, что на днях ряд европейских лидеров вместе с американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским договорились, что временное перемирие между Россией и Украиной должно начаться с понедельника, 12 мая.
Однако, в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение об установлении режима тишины, зато он заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность Украины вступить в диалог с Россией, но добавил, что встреча возможна только после прекращения огня на фронте.
Позже Турция заявила, что готова взять на себя роль посредника в запланированной встрече.
Заметим, спецпредставитель Трампа Кит Келлог ранее говорил, что возможность переговоров появится только после введения режима прекращения огня.
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