"Путь к хаосу": Берлинская призвала прекратить давление на назначение Главнокомандующего ВСУ

Назначение Главнокомандующего ВСУ не должно происходить под давлением общества из-за угрозы внутреннего хаоса. Попытки "улицы" диктовать кадровые решения в армии во время войны могут спровоцировать раскол и ослабить оборону страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост известной волонтерки и руководительницы Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской

По ее словам, граждане имеют право выходить на митинги и отстаивать собственную позицию по отношению к министру, однако выбирать Главнокомандующего ВСУ таким образом недопустимо.

Она отметила, что на протестах уже звучит ряд фамилий - от Михаила Драпатого до Андрея Билецкого и Роберта Бровди, что создает опасный прецедент.

"А если завтра Билецкий с Драпатым в роли ГК не понравятся? Будем снова выбирать ГК на картонках? Озвучивать свое видение президенту - ок. Требовать у президента назначить конкретного ГК, потому что так сказала улица - идиотизм и хаос", - пишет Берлинская.

Она также подчеркнула, что эту ситуацию пытается использовать в свою пользу Россия, активно разжигающая раскол в украинском информационном пространстве.

Отдельно волонтер осудила публичное обесценение Александра Сырского, Игоря Клименко и Евгения Хмары.

Она акцентировала на их боевом опыте и вкладе в оборону страны, подчеркнув, что ныне этих офицеров поливают грязью люди, преимущественно не имеющие опыта военной службы. Берлинская назвала это "клиническим неуважением" и крайне нездоровой тенденцией.

В частности, она напомнила, что Сырский провел ряд "блестящих, исторических операций стратегического уровня", которые признавали даже враги, приведя в пример Харьковскую операцию. Однако сейчас, по ее словам, в интернете его называют "дедом", "мясником" и обвиняют в "ненависти к дронам".

Защитила она и эксглаву МВД Клименко, который "обеспечивал боевые корпуса, принял МВД с колес, развернул боевую работу" и имеет искреннюю признательность от многих командиров.

Комментируя критику в адрес Хмары, Берлинская назвала его боевым командиром, который стоит за многими стратегическими спецоперациями, развил "Альфу" как одно из топовых подразделений и умеет мыслить на государственном уровне. При этом в сети его безосновательно клеймят как "неудачный антикризис президента", который якобы "не справится".

Руководитель Центра поддержки аэроразведки предупредила, что публичное обесценение украинских офицеров может иметь катастрофические последствия для государства.

Она напомнила, что именно эти люди брали на себя ответственность в критические моменты, которые большинство не способны психологически выдержать даже в кино.

"Если мы будем их "распинать на площадях", то завтра нас самих распнут. Только уже не фигурально, буквально. Распнут уже российские офицеры, но скорее даже обычные солдаты. В оккупированном Киеве", - предостерегла она.

В завершение Берлинская призвала к единству и выразила надежду на то, что президент сохранит возможность воевать всем эффективным командирам, поскольку Украина не может разбрасываться ценными кадрами.

"Надо становиться взрослыми, мириться и работать вместе. На результат", - подытожила она.