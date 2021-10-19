Біля Харкова дівчина потрапила під потяг Львів - Бахмут
Фото: поїзд збив на смерть дівчину під Харковом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Під Харковом пасажирський потяг Львів - Бахмут збив дівчину. Вона загинула на місці від отриманих травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Повідомляється, що поїзд сполученням Львів - Бахмут збив дівчину на залізничному перегоні Люботин - Нова Баварія в селищі Пісочин.
"Від отриманих травм 19-річна мешканка Пісочина загинула на місці. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. В даний час огляд місця події триває, всі обставини трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня в Київській області комбайн виїхав на залізничні колії і в нього врізався потяг Бахмут-Львів, в результаті він затримався в дорозі більш ніж на дві години.