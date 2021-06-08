Затопило вулиці та будинки: Харків та Херсон накрила потужна злива

В Україні значно погіршилась погода , деякі міста, зокрема Харків та Херсон, затопило водою. Вода переливається через бордюри на дорогах.

Що відбувається у містах, в матеріалі РБК-Україна.

Херсон

У місті через сильну зливу затопило вулиці. А зливова каналізація не впоралася з великою кількістю води. На вулицях утворились значні затори.

Наразі ситуація починає покращуватись, рівень води зменшується.

Харків

Злива з градом підтопила вулиці Харкова. Зокрема, на Холодній Горі, Павловому Полі, на вулиці Шевченка, в районі Південного вокзалу.

Фото: Харків накрила злива (depo.ua)

Крім того, мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7, поскаржилися, що підтопило навіть під'їзд. Загалом підтоплення різного рівня спостерігаються в більшості районів міста.

Повідомляється, що у місті утворились значні затори на дорогах через сильну зливу.

Зазначимо, що цього тижня дощі у всіх областях України.