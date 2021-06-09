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Град та сильний вітер: по всій Україні оголосили штормове попередження

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Середа 09 червня 2021 08:56
Град та сильний вітер: по всій Україні оголосили штормове попередження Фото: в Україні сьогодні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Протягом сьогоднішнього дня, 9 червня, по всій Україні погіршиться погода. Очікуються сильний вітер, а місцями грози та град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за інформацією синоптиків, вдень 9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, град прогнозують у північних, центральних та південних областях. Грози - по всій Україні.

У Києві та Київській області 9 червня також очікується гроза.

Град та сильний вітер: по всій Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, що сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от в східних - триватиме ще й вночі. Водночас, температура повітря буде високою.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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