Град та сильний вітер: по всій Україні оголосили штормове попередження

Протягом сьогоднішнього дня, 9 червня, по всій Україні погіршиться погода. Очікуються сильний вітер, а місцями грози та град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за інформацією синоптиків, вдень 9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, град прогнозують у північних, центральних та південних областях. Грози - по всій Україні.

У Києві та Київській області 9 червня також очікується гроза.