Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні
Фото: на вихідні в Україні буде сонячно (GettyImages)
На ці вихідні - 19, 20 лютого - в Україні буде сонячна погода. Крім того, температура повітря коливатиметься від +4 до +11.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
19 лютого
У цей день пів-України накриють дощі, а саме західні, центральні та північні області. В інших регіонах буде сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+9, а вночі -1+2,
- на півночі вдень +4+6, а вночі -1+1,
- на сході вдень +4+8, а вночі -1+1,
- на півдні вдень +8+11, а вночі +1+3.
- у центрі вдень +5+8, а вночі -1+1.
20 лютого
У неділю дощі майже покинуть Україну. Тільки на півдні очікуються дощі. На всій іншій території мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+7, а вночі +2+4,
- на півночі вдень +4+6, а вночі +2+4,
- на сході вдень +4+8, а вночі+3+5,
- на півдні вдень +6+10, а вночі +3+6.
- у центрі вдень +5+8, а вночі +2+4.
Нагадаємо, в Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.