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Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 11:34
Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні Фото: на вихідні в Україні буде сонячно (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На ці вихідні - 19, 20 лютого - в Україні буде сонячна погода. Крім того, температура повітря коливатиметься від +4 до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

19 лютого

У цей день пів-України накриють дощі, а саме західні, центральні та північні області. В інших регіонах буде сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+9, а вночі -1+2,
  • на півночі вдень +4+6, а вночі -1+1,
  • на сході вдень +4+8, а вночі -1+1,
  • на півдні вдень +8+11, а вночі +1+3.
  • у центрі вдень +5+8, а вночі -1+1.

Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

20 лютого

У неділю дощі майже покинуть Україну. Тільки на півдні очікуються дощі. На всій іншій території мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+7, а вночі +2+4,
  • на півночі вдень +4+6, а вночі +2+4,
  • на сході вдень +4+8, а вночі+3+5,
  • на півдні вдень +6+10, а вночі +3+6.
  • у центрі вдень +5+8, а вночі +2+4.

Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

Нагадаємо, в Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.

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