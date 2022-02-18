Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

На ці вихідні - 19, 20 лютого - в Україні буде сонячна погода. Крім того, температура повітря коливатиметься від +4 до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

19 лютого

У цей день пів-України накриють дощі, а саме західні, центральні та північні області. В інших регіонах буде сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень +4+9, а вночі -1+2,

на півночі вдень +4+6, а вночі -1+1,

на сході вдень +4+8, а вночі -1+1,

на півдні вдень +8+11, а вночі +1+3.

у центрі вдень +5+8, а вночі -1+1.

20 лютого

У неділю дощі майже покинуть Україну. Тільки на півдні очікуються дощі. На всій іншій території мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе: