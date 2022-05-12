Шквали та грозові дощі. Синоптики попередили про негоду: де саме

Завтра, 13 травня погода в Україні погіршиться. Дощі з грозами очікуються у низці регіонів, подекуди шквали до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у північних, східних та Полтавській областях, вдень у більшості західних, центральних та південних областей короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с; у південних та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на півночі становитиме вночі +9 +12, вдень +21 +23 градуси, на Закарпатті та у південній частині +10-+15 вночі, а вдень +21 +28, при цьому у східних регіонах очікується +10 +12 вночі, вдень +22 +25 градусів.

У Києві вночі прогнозують короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11 +13 градусів, вдень +20 +22.

Нагадаємо, сьогодні у західних та північних регіонах України очікуються дощі з грозами. При цьому в більшості областей трохи потеплішає.